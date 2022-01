Ester De Tomasi riconfermata alla guida dell’Anpi provinciale di Varese

Un congresso lungo e intenso, che alla conclusione ha riconfermato Ester De Tomasi presidente dell’Anpi provinciale di Varese.

Sono stati circa 120 i delegati delle varie sezioni dell’Associazione nazionale partigiani che oggi hanno partecipato al congresso annuale, che si è svolto oggi, domenica 30 gennaio, a Villa Bregana, a Carnago.

Il congresso ha affrontato vari temi, e nella sua relazione la presidente De Tomasi ha riassunto le molte iniziative fatte dall’Anpi nel 2021, in particolare quelle che hanno visto la collaborazione di associazioni, istituzioni e scuole in tutto il territorio provinciale.

Tra i temi forti emersi dai vari interventi la necessità di proseguire il lavoro di testimonianza e memoria dei padri fondatori dell’antifascismo e della democrazia, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni, ma anche la necessità di tenere sempre alta l’attenzione e la vigilanza per la difesa della democrazia e dei valori della Costituzione. Questo soprattutto in territori, come quello della provincia di Varese, dove periodicamente riemergono movimenti e gruppi che di questi valori sono la negazione.

Molti i giovani delegati presenti in sala, come una ragazza di 18 anni che proposto un bell’intervento proprio sulla necessità di tramandare l’antifascismo e i valori dell’Anpi alle nuove generazioni.

Alla fine il nuovo direttivo provinciale ha rieletto Ester Maria De Tomasi presidente dell’Anpi provinciale.