Fagnano Olona premia due simboli del ciclismo, il 97enne Gadda e il 13 enne Favero

Domenica 23 gennaio sono state consegnate le tre civiche benemerenze del 2022 nel giorno del santo patrono San Gaudenzio. Quest’anno il sindaco Marco Baroffio, fresco di elezione, ha premiato l’ex-sindaco fagnanese Rino Gadda di 97 anni, simbolo del ciclismo amatoriale in Valle Olona e organizzatore di eventi ciclistici a livello nazionale e internazionale, la sezione cittadina dell’Anpi per l’impegno profuso nel tempo per ricordare l’esempio di tanti italiani che si batterono contro il regime nazi-fascista durante gli anni della Resistenza e il giovane campione di ciclocross Paolo Favero, di soli 13 anni, tesserato per l’Us Legnanese.

È proprio la società sportiva legnanese a celebrarlo: «Avere tredici anni e tanta strada da fare. Avere tredici anni e mettere tutta la passione, l’impegno e la costanza in ciò che ti fa sentire vivo. Scoprirti improvvisamente grande non solo allo specchio, ma negli occhi di chi ti guarda correre verso la vita. La famiglia, la squadra, il pubblico e anche il Sindaco e i concittadini pronti a emozionarsi e a premiare il “Campioncino di Fagnano”».

L’U.S. Legnanese 1913 si congratula, dunque, con Paolo Favero, che è stato insignito della benemerenza civica dal Comune di Fagnano Olona che premia “coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, delle professioni e del lavoro, della scuola, dello sport, del volontariato sociale, nonché con gesti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato e reso onore al Comune di Fagnano Olona“.

Paolo è stato protagonista di questo inizio anno, conquistando il 2° posto ai Campionati Italiani di Ciclocross e il 1° posto al Grand Prix d’Inverno di Solbiate Olona