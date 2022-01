Fallimento Gestisport, centinaia di dipendenti a rischio, Astuti (Pd): “Intervenga la Regione”

«La Regione stanzi risorse per la sopravvivenza degli impianti che erano affidati alla GestiSport, società che ha dichiarato il fallimento a dicembre dello scorso anno». Due sono ubicati in provincia di Varese: a Gorla Minore e Jerago con Orago. A chiederlo è il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti a seguito del fallimento della società di Carugate che ha portato alla chiusura di nove impianti nella regione, tra i quali quelli nel Varesotto.

«Le piscine – spiega Astuti- sono ormai piegate dalle restrizioni dei due anni di pandemia che hanno portato a una riduzione drastica degli introiti e oggi devono affrontare il rincaro delle utenze, che in alcuni casi si avvicinano al 60 o al 70 per cento. Per evitare chiusure e fallimenti, è opportuno, come il Pd aveva già chiesto il 21 dicembre scorso, che dalla Regione arrivino finanziamenti. Oppure che si dia la possibilità ai gestori degli impianti di accedere a bandi che abbattono parte dei costi, sull’esempio di quanto fatto già nei mesi scorsi dalla Regione Sardegna».

Astuti conclude: «È doveroso da parte della Regione intervenire in questi settori con misure fondamentali per mantenere in funzione un settore importante non solo dal punto di vista sportivo e ricreativo ma anche medico. Auspico che la Giunta non perda altro tempo e provveda a sostenere le piscine. Serve una soluzione concreta e tangibile al più presto».