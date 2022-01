Abbonamenti alla piscina di Gorla Minore. Ecco come richiedere il rimborso

Come insediarsi nel fallimento Gestisport e provare a recuperare almeno una parte dei soldi spesi per gli abbonamenti non utilizzati? Ecco i passi da fare per provarci, almeno. Il tempo per farlo non è molto.

– compilare la domanda, indicando il credito

– inviare tramite pec domanda, contratto e documenti di identità a: f805.2021milano@pecfallimenti.it almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo

– l’udienza per l’esame dello stato passivo è stata fissata per il giorno 12/04/2022, alle ore 11:45 avanti il Giudice Delegato ed il suo svolgimento avverrà mediante collegamenti da remoto ai sensi dell’art. 95, co. 3 l.f. accedendo al link indicato.

I moduli sono richiedibili scrivendo alla mail fallimentogestisport@gmail.com.