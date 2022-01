La piscina di Jerago ha un nuovo gestore, è Aquamore

L’amministrazione comunale di Jerago con Orago comunica oggi che “l’Associazione Temporanea di Imprese che ha in concessione l’immobile Palestra in Acqua Cele Daccò ha formalizzato la proposta di nuovo gestore”.

Si tratta della società Aqua13 Ssd – Aquamore, una realtà strutturata tra Lombardia e Piemonte. È infatti l’attuale gestore delle piscine di Villafranca (VR), Castel Goffredo (MN), Seriate (BG), Bocconi Sport Center (a Milano) e Stezzano (BG) e Spinea (VE) e appartenente al gruppo P&G di cui fa parte anche Myrta Pools – Piscine Castiglione.

“Sono dunque già state avviate le procedure amministrative necessarie al subentro nella gestione e alla ripresa dell’attività della piscina di Jerago con Orago, prevista per le prossime settimane“.

La possibilità di ripresa è legata appunto al fatto che la gestione dell’impianto non è diretta del Comune (che dovrebbe procedere con nuovo bando), ma di una Associazione Temporanea di Imprese.

Cosa succederà agli abbonamenti Gestisport?

Molti clienti della piscina stanno chiedendo che destino avranno gli abbonamenti già pagati a Gestisport: di fatto oggi non ci sono possibilità di uso degli abbonamenti, ma sul sito di Gestisport c’è un comunicato per segnalare i crediti vantati, per un futuro rimborso nell’ambito della procedura fallimentare di Gestisport. «È l’obbiettivo di tutti, è quello che abbiamo chiesto al curatore» dice il sindaco Emilio Aliverti.

Gli altri impianti di Gestisport

Al di là di Jerago, in provincia c’è anche un altro impianto interessato da una crisi, quella di Gorla Minore, che era sempre in capo a Gestisport. In questo caso l’impianto ha proseguito l’attività. Gestisport ha poi altri impianti a Lainate (dove anche la sede), Bresso e altri Comuni intorno a Milano.