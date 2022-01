“Ferite a morte” in scena a Cassano Magnago

Dopo l’annullamento della data dello scorso 25 novembre, Ferite a morte verrà messo in scena dalla Piccola Compagnia Instabile, giovedì 20 gennaio, ore 21:00, al Cinema Teatro Auditorio di piazza San Giulio a Cassano Magnago.

La regia è di Stefano Orlandi, le attrici in scena sono Liliana Maffei e Arianna Talamona.

L’evento è organizzato dal coordinamento Donne Acli in collaborazione con Acli provinciali di Varese Aps.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e su prenotazione al numero 3534291906 – via whatsapp o sms – indicando nome e numero partecipanti.

Le prenotazioni pervenute in occasione della prima data dello spettacolo, verranno tenute in considerazione anche per questa nuova data.