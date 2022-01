Focolaio covid a Reggio Emilia, a forte rischio la partita della Openjobmetis

Rischia di saltare l’impegno di campionato della Openjobmetis sul campo della Unahotels Reggio Emilia: la partita, in programma sabato sera (22 gennaio) al PalaDozza di Bologna (l’impianto reggiano è inagibile per i lavori di ristrutturazione) potrebbe essere rinviata a causa di una serie di positività al Covid interne al club emiliano.

La notizia è stata diffusa dal sito Baskettime e non è ancora stata confermata attraverso i canali ufficiali, ma tutto lascia pensare che la situazione sia reale: anche Pallacanestro Varese è stata allertata di questa possibilità. Nella giornata di mercoledì la Unahotels sottoporrà a test molecolare i propri tesserati per poi decidere il da farsi.

Le nuove normative dicono che, in caso sia positivo il 35% del gruppo-squadra, la partita sarà rinviata d’ufficio: secondo quanto trapela il numero di persone contagiate sarebbe abbastanza folto e quindi tutto fa credere che la trasferta bolognese della Openjobmetis non ci sarà. E così anche gli esordi ufficiali di Johan Roijakkers e di Justin Reyes in biancorosso subiranno un rinvio a venerdì 28, giorno della prima delle due partite consecutive con Trento (andata sul campo della Dolomiti, ritorno domenica 30 a Masnago).