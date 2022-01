Incendi ai cassonetti a Capodanno, notte di interventi dei vigili del fuoco di Varese

Notte di interventi per i vigili del fuoco di Varese. Nessun episodio di grossa entità: si tratta soprattutto piccoli incendi a cassonetti, forse da mettere in relazione allo scoppio dei petardi la notte di Capodanno.

Da mezzanotte alle 8 del mattino i vigili del fuoco della provincia di Varese sono intervenuti per una decina di richieste. Sette incendi nei comuni di: Venegono Superiore via Nazario Sauro; Cislago via Michelengelo Buonarroti; Laveno Mombello via Armando Diaz; Saronno via Monte Rosa; Albizzate via Adige; Varese via Giampaolo Leopoldo; Cocquio Trevisago SP1. Una fuga gas nel comune di Turate in via Cersare Ligari. Un incidente stradale nel comune di Varese in via Francesco Albani.

Infine i vigili del fuoco alle 2 del mattino sono anche intervenuti su richiesta del personale sanitario del pronto soccorso di Varese, per rimuovere un anello incastrato dalla mano di un minorenne.