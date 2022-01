Incendio alla Casa del Popolo di Cislago

Questa mattina, sabato 22 gennaio, poco dopo le 10 e 30 è andato a fuoco il tetto della Casa del Popolo di Cislago. Per spegnere le fiamme nell’edificio in via 4 novembre sono intervenuti i Vigili del Fuoco con sei mezzi. Un denso fumo visibile da lontano fuoriusciva dalla copertura dell’edificio e i pompieri hanno provveduto con tempestività a mettere in sicurezza l’intera area. Non ci sono feriti e la situazione è sotto controllo. (foto di Marco Dini)