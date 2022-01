Infortunio sul lavoro in una ditta di Casciago, operaio ferito ad una mano

Infortunio sul lavoro in una ditta di Casciago, operaio 26enne si ferisce una mano.

Sul posto, in via della Fontana, in località Casarico, poco distante dalla stazione ferroviaria e in zona industriale, sono arrivati poco prima delle 9 i sanitari del 118, i carabinieri e gli ispettori di Ats.

L’operaio, al lavoro su un macchinario da taglio, si è ferito ad una mano ed è stato portato in ospedale a Varese in codice giallo.

L’uomo è stato soccorso da una collega, che ha chiamato subito i soccorsi. Nel luogo dell’incidente è arrivato anche il sindaco di Casciago Mirko Reto, per accertarsi sull’accaduto.