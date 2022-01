La Openjobmetis allo scontro salvezza di Bologna senza due stranieri e senza allenamenti

Senza due giocatori stranieri sui sei possibili (i sostituti di Kell ed Egbunu) e senza allenamenti collettivi alle spalle se si eccettua la seduta del sabato, prima di salire sul pullman diretto a Bologna. Le condizioni con cui la Openjobmetis si appresta a sfidare in esterna la Fortitudo Bologna non sono certo quelle più indicate per disputare uno scontro salvezza, ma le disposizioni di ATS Insubria hanno permesso la ripresa dell’attività collettiva solo nel giorno precedente la gara. E Legabasket non ha battuto ciglio, ammesso che da Varese qualcuno abbia richiesto un rinvio.

La squadra di Vertemati quindi si appresta a uno scontro fondamentale per il futuro in una situazione molto particolare che sembra molto simile a quella di dodici mesi fa, quando i biancorossi (allora con Bulleri in panca) uscirono dal focolaio di covid a spizzichi e bocconi, scendendo in campo incompleti pur da ultimi in classifica. Poi, però, si ripresero mettendo in carniere qualche vittoria fondamentale per arrivare alla salvezza.

La speranza, dalle parti di Masnago, è ancora la stessa ma è chiaro che la gara del Paladozza sarebbe stata da affrontare al completo: di fronte c’è infatti una Kigili che condivide con Cremona e con la stessa Openjobmetis l’ultima posizione della classifica. Uno scontro diretto che vale doppio, considerando anche l’importanza della differenza canestri in gare come questa. Gara che Varese affronterà senza veri pivot: via Egbunu restano Sorokas – sarà il “5” titolare -, Caruso e Siim-Sander Vene che però ha sostituito Jones. A tutti sarà richiesto uno sforzo extra a rimbalzo, sperando poi che le bocche da fuoco esterne come Keene, Beane e Gentile reggano il peso dell’attacco.

Vene esordirà per la terza volta in biancorosso avendo studiato schemi e giochi solo alla lavagna, come ha spiegato ieri Max Ferraiuolo, ma per lo meno ha un bagaglio d’esperienza e intelligenza cestistica che lo aiuteranno. Speriamo piuttosto che dopo il periodo di inattività, non metta (lui, ma anche gli altri) a repentaglio la salute muscolare, visto che questo genere di problemi è sempre in agguato dopo uno stop. In difesa dovremmo rivedere tanta zona, con la preghiera a Vertemati di non riproporre Keene “esterno dietro” nella 2-3 come avvenuto a Sassari, dove Burnell dominò a rimbalzo sfruttando questa scelta deleteria della panchina varesina.

Archiviata – domenica sera – la gara di campionato sarà quindi necessario dare una stretta al mercato da cui non sono giunte notizie definitive in questa giornata di vigilia. Restano tanti dubbi sulla strada che porta proprio all’ex Fortitudo Ashley che non è un pivot e neppure vuole giocare in quella posizione, come spiegano da Bologna. Città da cui peraltro l’americano è fuggito senza preavviso, aprendo forti dubbi anche sulla sua tenuta mentale: aggiungere bizze simili in una squadra che deve dare tutto per salvarsi non è la cosa migliore.

DIRETTAVN

La partita del PalaDozza sarà racconta azione dopo azione dal consueto liveblog di VareseNews, già disponibile per i lettori fin dalla vigilia con notizie, curiosità e con il sondaggio-pronostico sul match. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per accedere al live, offerto da CONFIDENT, è sufficiente CLICCARE QUI.