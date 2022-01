La Openjobmetis vede la luce in fondo al tunnel: tutti negativi. Addio Kell

Le vacanze natalizie sono state un periodo decisamente intenso in casa Pallacanestro Varese tra il focolaio Covid che ha colpito la squadra – portando ai rinvii contro Trento e Venezia – e il mercato che sta rivoluzionando la squadra.

In attesa di sapere chi saranno i sostituti di Egbunu e Kell – già partiti – e Jones – con le valigie in mano – le note positive arrivano dagli tamponi molecolari svolti.

Il comunicato su Kell:

Pallacanestro Varese comunica che è stata esercitata la clausola di uscita dal contratto di Trey Kell che da oggi, dunque, non è più un giocatore biancorosso. A lui vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso durante il periodo di permanenza con la maglia della Openjobmetis e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera

Gli accertamenti hanno dato tutti negativi per i componenti del team squadra. Per la ripresa completa dei vari giocatori colpiti dal Covid, come scritto nella nota diramata dal club, «il reintegro dei soggetti che erano risultati positivi nei giorni scorsi sarà subordinato all’espletamento delle procedure sanitarie previste dai protocolli».

Il prossimo impegno per i biancorossi potrebbe quindi essere la gara di domenica 9 gennaio (ore 20.00) a Bologna in casa Fortitudo.