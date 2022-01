La pallamano Cassano Magnago in trasferta a Bressanone in cerca di punti

Aggressività, concentrazione, determinazione e velocità: questi gli elementi con cui la pallamano Cassano Magnago dovrà scendere in campo sabato 29 gennaio, alle 19, al palasport di Brixen contro i temuti avversari biancoverdi, attualmente quinti in classifica del campionato di serie A1.

Gli amaranto non vincono da dicembre e, d’ora in avanti, ogni partita è cruciale per sbloccare questo periodo di magra della squadra, che deve salire dalla decima posizione in classifica ed evitare i play-out.

LE “ALTRE” SQUADRE CASSANESI

Domenica sarà una giornata interamente dedicata alla serie A2. Alle 15 scenderà in campo la squadra femminile contro Selargius, mentre gli amaranto di A2 alle 17, contro Torri.

Dopo ala sconfitta contro Mestrino di settimana scorsa, è rimandata, invece, per la squadra femminile A1 la partita contro Brixen a causa di alcuni casi di positività al Coronavirus. Ancora riposo forzato per le ragazze di coach Salvatore Onelli, che torneranno in campo il primo weekend di febbraio per le Finali 8 di Coppa Italia a Salsomaggiore Terme. il match con le altoatesine è stato rinviato a mercoledì 23 febbraio.

BRIXEN VS CASSANO MAGNAGO

La trasferta in Sud Tirol sarà anche l’occasione, per i lombardi, di vendicare l’amara sconfitta del girone di andata, in cui Brixen vinse 18-25 in casa amaranto.

Quella è stata forse la partita dove il Cassano è stato più debole, complice anche il campionato appena iniziato; gli altoatesini non hanno lasciato scampo agli amaranto, sia per velocità sia per tattica di gioco.

Ma adesso la squadra di Davide Kolec è cresciuta, si è affiatata e si è fatta valere in campo mettendo a dura prova avversari temibili come Alperia Merano e Sparer Eppan: anche settimana scorsa, all’inizio del girone di ritorno contro il Sassari, nonostante il risultato finale (27-32 per i sardi), ha fatto vacillare la vicecapolista, mettendola in seria difficoltà.

LA QUATTORDICESIMA DI CAMPIONATO

La quattordicesima giornata di serie A1 inizia alle 18 con un doppio match: Secchia Rubiera-Alperia Merano e Carpi-Junior Fasano. Alle 19 scenderanno in campo Conversano-Teamnetwork Albatro e Trieste-Bolzano. Concluderanno la seconda seconda giornata di ritorno Pressano e Sparer Eppan sul campo del Palavis alle 20.