La tragica aggressione di Saronno, la terapia intensiva in Fiera e i delegati lombardi per l’elezione del Presidente nel podcast dell’11 gennaio

È morto all’ospedale di Legnano dov’era ricoverato Francesco Costa, 55enne di Cesano Maderno aggredito lo scorso 8 gennaio a Saronno. Troppo gravi le ferite riportate alla testa che hanno provocato una grave emorragia cerebrale. Era stata la stessa vittima a riferire di aver subito un’aggressione prima di perdere conoscenza. I carabinieri stanno ascoltando numerose persone, soprattutto tra i commercianti della zona. Al momento non sono emersi elementi di rilievo.

Si sono svolti nella chiesa del quartiere Santi Apostoli di Busto Arsizio i funerali della ventinovenne Francesca Pirali, deceduta nel tragico incidente stradale in provincia di Brescia lo scorso venerdì 7 gennaio. Oltre un centinaio di persone tra amici, parenti e semplici conoscenti hanno voluto portare l’ultimo saluto alla giovane da tutti considerata solare e piena di vita che lavorava come igienista dentale in un importante studio dentistico della città.

Il Policlinico di Milano riapre la terapia intensiva in Fiera a Milano. Dal 14 gennaio si riparte con due moduli da 15 letti ciascuno,. Il personale impiegato, inizialmente, sarà dello stesso Policlinico e di Niguarda. Da Regione è arrivata la richiesta agli ospedali di sospendere i ricoveri programmati per aumentare la disponibilità di letti da destinare a pazienti positivi

Saranno Attilio Fontana, Alessandro Fermi e Dario Violi a rappresentare Regione Lombardia nell’elezione del Presidente della Repubblica, in programma dal 24 gennaio. L’elezione dei tre delegati lombardi è avvenuta nel corso del consiglio dove si è tenuta l’elezione a scrutinio segreto. L’urna ha rivelato la novità del delegato che rappresenta l’opposizione. Il consigliere dei 5 Stelle ha ottenuto più vioti di quello del PD

Adriano Vertemati non è più l’allenatore della Pallacanestro Varese. Il suo esonero arriva alla fine di una serie di risultati negativi. Vertemati, esordiente in Serie A ha realizzato 4 vittorie e 13 sconfitte tra campionato e supercoppa che mettono la squadra all’ultimo posto in solitaria.

