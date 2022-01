L’Arconatese ribalta la Castellanzese: 2-1 al “Provasi”

Il 2022 della Castellanzese inizia con una sconfitta. Al “Provasi” di Castellanza a fare festa è l’Arconatese che si prende in tre punti grazie al 2-1 in rimonta ai danni dei ragazzi di mister Corrado Cotta. Per gli oroblu una vittoria che li rilancia nelle zone altissime della classifica, mentre i neroverdi rimangono sul fondo della graduatoria.

LA CRONACA

Parte bene la Castellanzese, che nel primo tempo gioca con buono spirito e trova il vantaggio al 24’ con Mario Chessa, che ritrova la via del gol. L’Arconatese però dimostra di essere una squadra di alta classifica e nella ripresa tira fuori una prestazione maiuscola. Il gol di Longo all’8’ rimette in equilibrio il match mentre il sorpasso lo firma Gomis al 15’.