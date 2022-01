Lavori in corso a Cantello, chiuso per 20 giorni un tratto di via Viggiù

L’Amministrazione comunale di Cantello segnala che da oggi, giovedì 20 gennaio e fino all’11 febbraio, il tratto di via Viggiù compreso tra l’azienda agricola Paccani e l’intersezione con via Cavallotti, sarà chiuso al transito veicolare dalle 8 alle 17 per consetire lavori di scavo per conto di Enel.

In questi orari non sarà quindi possibile raggiungere l’ingresso secondario del cimitero.

Qui il testo dell’ordinanza