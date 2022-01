(Foto di Marino Foina) Giornate soleggiate, con temperature miti. Le previsioni del centro geofisico prealpino annunciano la presenza di correnti dai settori settentrionali che raggiungono la regione Padano-Alpina scorrendo tra l’alta pressione estesa sull’Atlantico e l’Europa Occidentale e la bassa pressione che con minimo sulle Isole Scandinave.

Avremo Giorni della Merla con temperature miti e oltre le medie del periodo per effetto favonico con ventilazione spesso intensa.

La giornata di sabato vedrà cielo sereno o poco nuvoloso e clima asciutto. Debole vento da Nord e favonio nelle valli e in area pedemontana al mattino, in esaurimento. Mite in giornata. Nebbie sulla bassa padana con gelate all’alba e nella notte.