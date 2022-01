Nelle acque ghiacciate del lago di Ghirla per il battesimo ortodosso

Una cerimonia più intima rispetto a quella degli anni, ma ugualmente sentita dalla comunità ortodossa che nel pomeriggio di oggi (mercoledì 19 gennaio) si è trovata per il tradizionale rito del battesimo. Padre Vladimir Khomenko ha raccolto intorno a se una decina di fedeli, per poi celebrare la messa e intonare alcuni canti religiosi.

Dopo la liturgia e la benedizione dell’acqua del lago, Padre Vladimir Khomenko ha spaccato il ghiaccio per poi immergere completamente il corpo nell’acqua, nonostante le rigide temperature di questo periodo. Ha sollevato il capo tre volte, facendo il segno della croce, così come vuole il rituale, per poi uscire. I confratelli lo hanno atteso all’uscita con asciugamani e una bevanda calda.