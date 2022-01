Niente mascherine FFp2 agli addetti delle pulizie dell’ospedale. “Non lo prevede il decreto”

Ai lavoratori che svolgono in appalto le pulizie degli ospedali dell’Asst Sette Laghi non vengono fornite mascherine FFp2, ma solo quelle chirurgiche, perché non è previsto dal decreto. Quando Giuseppe D’Aquaro, segretario provinciale della Fisascat Cisl dei Laghi, ha ricevuto la risposta dell’azienda appaltatrice, la Cm Service srl, non voleva credere a quanto stava leggendo. Nella lettera l’azienda appaltatrice riportava in modo analitico l’elenco delle situazioni in cui, secondo la legge, sono necessarie mascherine FFp2 (spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, voli commerciali etc etc). «Pertanto – terminava la lettera- fermo restando quanto sopra, in assenza di comunicazioni specifiche della committenza attueremo i protocolli previsti dalla normativa di riferimento».

D’Aquaro ha quindi deciso di scrivere al Prefetto di Varese chiedendo di convocare un tavolo con le parti sociali, sindacati, azienda appaltatrice e committenza, cioè Asst Sette Laghi, per sanare una situazione che metterebbe a serio rischio la salute dei lavoratori. «Questa disposizione – spiega il sindacalista nella lettera – è una grave anomalia perché i dipendenti dell’azienda nelle pulizie ospedaliere sono a contatto con pazienti Covid, ma sono dotati di mascherine chirurgiche quale dispositivo di protezione individuale. Ciò che può apparire un’omessa ovvietà, comporta però la mancata sicurezza di addette e addetti che quotidianamente si espongono a rischi per garantire la sanificazione dei luoghi cruciali per il contrasto alla pandemia».