Sbaglia la manovra e finisce giù dalle scale delle Corti a Varese

Curioso incidente questa mattina in piazza Repubblica a Varese: una Panda, guidata da una signora probabilmente intenzionata ad entrare nel parcheggio sotterraneo de “Le Corti” ha “sbagliato entrata” e invece di imboccare l’apertura per le auto si è diretta verso una delle scale destinate ai pedoni.

Così l’hanno trovata, per diverso tempo, molti passanti: per “disincastrarla” è stato necessario infatti il lavoro dei vigili del fuoco, come mostrano le foto di Virginio Franco Sala, nel gruppo “La Varese Nascosta“. La brutta avventura si è comunque conclusa senza feriti.