Pedalata dell’Epifania con Ciclovarese

Il ciclismo nel Varesotto riprende da Gavirate il giorno dell’Epifania. I promotori di Ciclovarese, l’associazione che promuove il ciclismo cicloturistico e giovanile nella provincia di Varese con diverse iniziative, hanno infatti invitato i ciclisti ad una pedalata spontanea attorno al lago di Varese con partenza presso l’Antichità Binda, in via Garibaldi 9 a Gavirate.

Nessuna quota associativa per l’occasione, ma la possibilità di ammirare il Presepe del Ciclismo ed iniziare un percorso ciclistico che proseguirà nella cittadina dei “Brutti e Buoni” il prossimo mese di febbraio con la classica Pedalata di San Valentino, un evento che vanta oltre quarant’anni di tradizione. Nella giornata del 6 gennaio il ritrovo è previsto per le ore 9 con l’inizio della pedalata spontanea alle ore 10. Durante la mattinata ci sarà anche l’estrazione delle maglie dei professionisti che non è stato possibile effettuare alla Pedala con i Campioni dello scorso 8 dicembre.