Prina: “Mancate le risorse nel momento clou della partita”

Al termine di Padova Pro Patria, conclusasi 2 a 1 per i padroni di casa, l’unico a parlare per la squadra di Busto Arsizio è l’allenatore Luca Prina che commenta con amarezza la sfida persa nei minuti finali.

PRINA 1: «C’è grande rammarico, non tanto per la reazione del Padova – è normale che una squadra del genere abbia una reazione trovandosi in svantaggio – ma per la nostra situazione in questo momento. I ragazzi stanno dando il 200%, per tanti motivi non sono in condizione ma si sono messi a disposizione. Nel momento topico della partita non abbiamo avuto le risorse per poter stare dentro la partita».

PRINA 2: «È vero che abbiamo perso ma dobbiamo portarci dentro una partita importante. So che è fondamentale far punti ma questa è la strada giusta, deve esserci la rabbia che dobbiamo convogliare e sono certo che succederà in positivo per le prossime partite. Deve esserci la consapevolezza che la strada è quella giusta».

PRINA 3: «Il nervosismo negli ultimi minuti? Ci sono episodi che voglio rivedere, il nervosismo c’è stato da parte mia e di tutti perché poi quando ti trovi con niente in mano arriva un po’ di frustrazione. Sono cose che capitano, nascono e finiscono lì. La partita è stata dura, penso che loro non si aspettassero di trovare un avversario che potesse metterli in difficoltà in casa dove hanno sempre vinto tranne che col Sudtirol e il Seregno. Noi non dobbiamo perdere il focus della strada che abbiamo intrapreso e tutto questo ci deve portare a fare dei punti».

PRINA 4: «La prossima col Trento? In questi casi si dice che è meglio giocare subito ma probabilmente per noi… non lo so. Come oggi anche martedì chi gioca dimostrerà uno spirito e una qualità giusta».

