Sabato i funerali di Alessandro Bisi a Saronno

Si svolgeranno domani, sabato 8 gennaio, i funerali di Alessandro Bisi, il 21enne di Saronno deceduto a causa di un incidente in montagna sul monte Legnone martedì scorso. La celebrazione funebre avrà luogo nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo e si potrà seguire anche in streaming al seguente link www.radiorizzonti.org/live. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria di Miazzolo, in via Manzoni 43, a Saronno.

La famiglia del giovane intende ringraziare il Soccorso Alpino per la dedizione dimostrata nel recupero del corpo, reso difficile dalle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, chiedendo di destinare eventuali offerte al corpo nazionale del Soccorso Alpino (www.cnsas.it/sostienici/privati).