Saronno, Origgio e Uboldo: con Alfa l’acquedotto è online

Dallo scorso 1° gennaio gli acquedotti di Saronno, Origgio e Uboldo sono stati affidati ad Alfa Srl, gestore unico del servizio idrico integrato in provincia di Varese.

Per gli utenti di questi comuni sono da ora attivi tutti i servizi che Alfa mette a disposizione dei propri clienti, a partire dalla modulistica, scaricabile dal sito dell’azienda all’indirizzo www.alfavarese.it e che permette di poter gestire comodamente da casa praticamente tutte le operazioni necessarie: pagamento delle bollette, volture, autolettura del contatore, richieste d’allacciamento e altro ancora.

Un’ulteriore novità introdotta è quella che consente di prenotare gli appuntamenti allo sportello semplicemente chiamando il numero verde gratuito 800.022.060. La sede dello sportello rimane quella di via Roma 16/18 a Saronno. Attualmente, a causa dell’emergenza sanitaria in atto dovuta al Covid-19, la prenotazione è indispensabile, ma il servizio resterà attivo anche in seguito.

Allo stesso numero verde i cittadini possono rivolgersi anche per chiedere informazioni sul servizio.

«In questi mesi – dice il presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli – abbiamo completato un percorso di consolidamento del quale era una parte importante l’acquisizione degli acquedotti di Saronno e di alcuni comuni limitrofi. Come è già avvenuto nel resto della provincia di Varese, intendiamo anche qui dimostrare che la presenza di un’azienda pubblica di grandi dimensioni quale è la nostra potrà portare a un significativo miglioramento degli standard di qualità del servizio, con benefici per i cittadini, l’ambiente e il territorio».