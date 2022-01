“Sulle fragilità mentali è emergenza, la Regione agisca subito”

Bene l’approvazione della mozione ma ora la Regione agisca subito perché per le fragilità mentali è emergenza.

Il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti commenta così l’approvazione unanime in aula di una mozione che istituisce la figura dello psicologo di base.

“Abbiamo sottoscritto- afferma Astuti- la mozione perché consapevoli della necessità di questa figura, visto che i dati sulle fragilità sono drammatici. Erano già preoccupanti prima della pandemia, ora sono numeri da emergenza. E per questo occorre intervenire al più presto. Il Governo non ha stanziato le risorse necessarie, mentre la Regione non ha ancora attuato il progetto di legge già approvato sullo psicologo scolastico. Non c’è più tempo. La giunta deve dare seguito al provvedimento”.

“La Regione – conclude Astuti- sostiene che sono già stanziate le risorse per gli psicologi nelle Case di comunità ma la maggior parte delle nuove strutture non sono ancora state realizzate. Non si può certo aspettare la loro apertura per fornire un sostegno ai tantissimi che vivono un forte disagio. Mi auguro che con l’approvazione della mozione si attuino da subito gli interventi utili”.