Torna a Varese la festa di Sant’Imerio con il suo olio: quest’anno costruirà un oratorio in India

Torna a Varese la festa di S.Imerio e torna anche il suo olio, che ogni anno viene prodotto grazie al conferimento delle olive raccolte a Bosto e nei giardini della città e poi venduto, e il cui ricavato viene dato in beneficienza: quest’anno contribuirà a costruire un’oratorio in India.

La festa si svolgerà in due giorni, sabato 5 e domenica 6 febbraio.

Sabato 5 Febbraio la festa avrà inizio alle 18, con l’apertura della mostra di quadri realizzati da don Pietro Giola, il cui ricavato andrà ad una comunità di suore indiane del Kerala ma è previsto un contributo a don Bosco per l’apertura del primo oratorio in India, nella regione dell’Andhra Pradesh, dove la comunità della parrocchia di Bosto ha in essere diverse adozioni a distanza. La mostra poi resterà aperta anche domenica 6 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30. Dopo l’inaugurazione della mostra, alle 18.30 si celebrerà la S. Messa nella chiesa parrocchiale con benedizione della Reliquia di S. Imerio.

Domenica 6 Febbraio invece alle 9.25 Benedizione semplice dell’olio di S. Imerio in chiesa parrocchiale. Segue Messa, celebrata da don Alberto, accompagnata dal trio amico, con violino, violoncello ed organo. Alle 10.30 Presso il parco in via Nifontano verrà posta una targa a ricordo di Giulio Bianchin. Sarà presente il sindaco Davide Galimberti e benedirà don Alberto.

Alle 11.25 benedizione solenne dell’olio di S. Imerio sul sagrato della chiesetta, solo con i ministrantes.

Il popolo dei fedeli attenderà invece l’arrivo della processione direttamente in chiesa parrocchiale. Alle 11.30 invece in chiesa accensione del globo e S. Messa solenne concelebrata, presieduta da Monsignor Luigi Panighetti.

La chiesa di S. Imerio rimarrà aperta per la preghiera personale sabato 5 e domenica 6 febbraio fino alle 18. Sul sagrato della chiesa domenica mattina si potrà ritirare l’olio.