Traversata del Campo dei Fiori con il Cai Luino

L’escursione sarà ad anello, con inizio dalla località Pensione Irma 1080m per poi continuare lungo il sentiero nord che porterà alla Punta di Mezzo (1227m). Si prosegue su un sentiero scosceso fino a raggiungere la località Merigetto da dove si incrocia la mulattiera che porta al Forte di Orino (1139m), passando attraverso le abetaie distrutte dalla tempesta dell’ottobre 2020. Dal forte si potrà osservare uno splendido panorama a 360° delle alpi. Dopo la pausa pranzo, il ritorno, percorrendo la strada forestale sul lato meridionale della montagna.

Tempo h4:00 – Dislivello totale 300m – difficoltà E

Accompagnatori Adriano 349 766 1130 – Graziella 347940 3561

Ore 8:50 ritrovo posteggio Tribunale a Voldomino

Ore 9:00 partenza con mezzi propri h9:00

Itinerario stradale: Luino – Rancio – Brinzio – Campo dei Fiori (pensione Irma) – Abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguate – pranzo al sacco. Escursione gratuita con condivisione spese auto.

Per iscriversi:

Lo svolgimento dell’escursione dovrà seguire le regole del DPCM e del CAI quali, il Certificato verde (green pass), che dovrà essere consegnato al momento della richiesta d’iscrizione, la compilazione dell’autocertificazione, che dovrà essere consegnata al capo gita prima della partenza dell’escursione o inoltrata in via telematica a cailuino@cailuino.it, il numero massimo di 20 partecipanti, e il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste. Si ricorda che non devono essere scambiati tra i partecipanti alimenti, alcolici e superalcolici. Ogni partecipante deve avere con sé i dispositivi DPI previsti (guanti monouso, gel disinfettante, mascherina, ecc.)

La richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 31 gennaio ore 9:00 a mercoledì 2 febbraio ore 18:00 per i soci CAI Luino, da giovedì 3 ore 9:00 a venerdì 4 febbraio ore 18:00 per i Soci di altre Sezioni.

In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina dell’escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti citati sopra. In caso di meteo avverso escursione annullata