Al rosario di Gazzada un lumino per Daniele, il gesù bambino dei bimbi che soffrono

E’ stato un rosario che ha voluto parlare ai vivi quello che l’unità pastorale di Gazzada Schianno, Lozza, Morazzone ha organizzato per il piccolo Daniele Paitoni, ucciso dal padre nel giorno di Capodanno a Morazzone, in attesa del funerale che si svolgerà alle 14.30 di venerdì 7.

L’appuntamento di questa sera, martedì 4 gennaio nella chiesa di Santa Croce a Gazzada ha visto molti partecipanti in presenza ma anche circa 300 persone nella diretta streaming di Youtube che ha permesso anche a chi era lontano o impossibilitato a raggiungere la chiesa di partecipare.

Sull’altare, la statua di Gesù Bambino, e tanti lumini quanti sono i misteri dolorosi del rosario che è stato recitato: «Abbiamo scelto di portare sull’altare Gesù bambino perchè è come Daniele, simbolo di un innocente, di una creatura senza colpa a cui è stato fatto il Male – ha detto il parroco durante la preghiera – La consolazione è sapere che lui ora da dov’è, in Paradiso, può proteggere tutti i bambini che soffrono».

Al Rosario in chiesa c’era anche Silvia, la mamma di Daniele, e i suoi nonni: «Mamma Silvia, nonna Mariangela, nonno Davide, vi voglio ringraziare perchè la vostra presenza qui è una presenza coraggiosa – ha spiegato il sacerdote – Siete usciti da casa malgrado tutte le fatiche e tutto il dolore e questo ci testimonia tutto l’amore che sapete ancora dare. Signore, donaci lo Spirito Santo perchè non abbiamo da soli la forza per sostenere tutto il male che abbiamo conosciuto»