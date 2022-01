Vertemati: “Perso negli ultimi tre possessi, ma ai miei ho stretto la mano”

VERTEMATI 1 – «Sono molto rammaricato per lo scarto finale. Credo sia stata una partita equilibrata e abbiamo avuto anche l’occasione di vincerla. Purtroppo alla fine abbiamo sbagliato gli ultimi tre possessi e questo ha portato al divario finale».

VERTEMATI 2 – «Detto questo, nelle condizioni in cui ci siamo presentati e per come abbiamo potuto provare e preparare la partita, non potevamo fare altro. Per cui negli spogliatoi ho stretto la mano a tutti i miei giocatori».

MARTINO 1 – «Felice per una vittoria molto importante dopo una gara tirata, che non abbiamo saputo gestire quando ci siamo trovati in vantaggio, permettendo quindi a Varese di rientrare. Siamo però stati bravissimi a vincerla quando pareva avessimo perso l’inerzia e quindi sono molto contento: era una gara dal grande valore e non ci siamo fatti ingannare nel prepartita dalle voci su come Varese si sarebbe presentata. Anche noi avevamo attenuanti: uno nuovo giocatore, alcuni al rientro, altri appena usciti dal Covid. Ci sono tante cose su cui riflettere, dato che potevamo fare meglio, ma si torna in campo già fra tre giorni, quindi resettiamo e domani iniziamo a preparare al meglio la gara con Sassari».

MARTINO 2 – «Il tecnico nel finale? In una partita in cui sono successe tante cose quell’episodio è forse stato coreografico: l’arbitro ha detto che ho toccato la palla, io non mi sono mosso, ma pensiamo piuttosto che abbiamo subito 94 punti e non doveva succedere, così come avremmo dovuto tenere certi vantaggi. Poi siamo stati bravi a tenere la lucidità, ad adeguarci alle situazioni con Benzing nel finale da 5: abbiamo cambiato in corsa tante cose ma quel che contava era vincere».