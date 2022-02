All’Insubria si parla di big data e Internet delle cose

I big data, ovvero i milioni di dati che vengono raccolti e che servono ad allenare gli algoritmi di intelligenza artificiale, e l’Internet delle cose (in inglese Internet of things), ovvero la connessione alla rete di oggetti di uso quotidiani, come ad esempio gli elettrodomestici. Sono questi i temi al centro di un seminario di informatica in programma venerdì 11 febbraio alle 11 nell’ambito della XIII edizione del progetto “Giovani pensatori”.

Due gli interventi previsti. La professoressa Sabrina Sicari parlerà di “Internet of things: l’origine dei big data”, mentre il professor Pietro Colombo si occuperà di “Il valore dei big data”. A moderare l’incontro sarà Stefania Barile, ricercatrice del Centro internazionale insubrico, che promuove l’evento in collaborazione con l’ateneo, e coordinatrice del progetto Giovani pensatori.

Il seminario si svolgerà online. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi inviando un’email a questo indirizzo.

