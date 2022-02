Aree delocalizzate a Malpensa: si vota la proroga nei consigli di Somma e Lonate

Domani, giovedì 24 febbraio, si le aree delocalizzate torneranno nei consigli comunali di Lonate Pozzolo e Somma Lombardo.

Le aree delocalizzate sono quelle aree non più compatibili con la residenza a causa del rumore degli aerei: acquisiti gli immobili e i terreni da Regione Lombardia, completati gli abbattimenti di edifici fatiscenti, oggi sono una grande area “diffusa” – tra i tre comuni di Lonate, Somma e Ferno – che attende una ridefinizione.

C’è già stato un primo dibattito politico, lo scorso ottobre in consiglio comunale, durante il quale i due comuni hanno discusso del progetto di rigenerazione delle aree localizzate stipulato tra Regione Lombardia e i tre comuni dell’area di Malpensa.

Domani si voterà la proroga della convenzione tra Regione Lombardia e i comuni «per poter usufruire dei fondi messi a disposizione per la manutenzione degli immobili delocalizzati nel frattempo che si attua l’accordo di programma», spiega l’assessore ai Lavori pubblici di Lonate, Luca Perencin.

Aree delocalizzate a Somma Lombardo: il recupero di Case Nuove

Somma ha fatto una scelta relativa alla possibilità di creare poli universitari e scuole nel quartiere di Case Nuove.

Un progetto approvato dall’opposizione di centrodestra, che però non si è sottratta a qualche precisazione o critica. Manuela Scidurlo (Fratelli d’Italia) si è augurata che l’accordo di programma «goda di maggiore flessibilità e che il nostro consiglio abbia spazi di manovra ampi, coinvolgendo anche il comitato di quartiere. I dubbi ci sono ma oggi guardiamo al futuro con positività, Fratelli d’Italia voterà favorevolmente».

La Lega, invece, ha sollecitato l’importanza del progetto e, dunque, ad approvarlo al più presto.

Perplessità a parte, il consiglio di Somma Lombardo aveva votato all’unanimità a favore del progetto.

Aree delocalizzate a Lonate Pozzolo: l’area verde

Si è fatta una scelta diversa, invece, per Ferno e Lonate Pozzolo: un corridoio verde, dunque, a compensazione dell’impatto sul territorio che ha avuto l’aeroporto. Una scelta che non è piaciuta alle minoranze («Somma ha deciso di investire per portare a casa posti di lavoro e studio»), che hanno invece lodato quanto deciso da Somma, Comune che – a detta loro – farebbe la parte del leone.

«Ferno ha scelto la vocazione verde perché ha poche aree – ha risposto la sindaca Rosa – noi l’abbiamo scelta perché le nostre aree sono frammentate; è stata una pianificazione unitaria tra tutti e tre i comuni, è un accordo territoriale. Il 53% dei volumi è di Lonate, non abbiamo svenduto i volumi e non cambia niente il fatto che qui non si costruisca: ci arriva una parte di oneri di urbanizzazione e di Imu», aveva poi spiegato in aula la sindaca, Nadia Rosa.

Michele Rusconi (Grande Nord), Mauro Andreoli, Claudia Fraccaro, Ausilia Angelino e Davide Regalia hanno votato contro, mentre i 10 voti della maggioranza sono stati a favore.