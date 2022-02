Arrestati i due evasi dal carcere dei Miogni di Varese

È finita la fuga di Roberto Nardello, 50 anni di Arcisate e Anthony Ragona, classe 1987 di Barlassina fuggiti dal carcere di Varese lo scorso 14 febbraio.

L’arresto è avvenuto attorno alle 20.30 a Induno Olona. I due evasi non hanno opposto resistenza, e dalle prime informazioni gli agenti hanno fermato l’auto sulla quale era presente uno dei fuggitivi mentre l’altro è stato fermato nelle vicinanze.

A catturare i due evasi unità della polizia penitenziaria di Varese unitamente al nucleo operativo regionale della polizia penitenziaria.

Un’attività intensa – come filtra da fonti investigative – portata a termine con le tradizionali tecniche d’indagine legate all’osservazione e all’attesa del momento migliore per entrare in azione: sono stati i parenti di uno dei due ricercati a portare gli investigatori sulle tracce dei due, nella zona dove è avvenuto il blitz.

Nardello e Ragona erano in carcere per alcuni episodi legati a furti e rapine a mano armata nel nord del Varesotto. Dopo l’arresto i due evasi sono stati condotti in una struttura carceraria del Milanese.