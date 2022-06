Condannati a varese per l’evasione di San Valentino

È di un anno e quattro mesi la condanna per i due evasi dal carcere varesino dei Miogni, un fatto che destò grande stupore nel febbraio scorso, il giorno di san Valentino, un lunedì, quando due detenuti per rapina a mano armata si calarono dal muro di cinta del penitenziario cittadino.

Entrambi vennero arrestati neppure 72 ore dopo a Induno Olona con un blitz del nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria che stava seguendo i movimenti dei parenti. E proprio il rapporto coi parenti in un momento delicato legato sì alla detenzione ma anche le stringenti norme legate alla protezione dalla pandemia avrebbero giocato un ruolo chiave nella decisione della fuga, come del resto raccontato dai legali di Anthony Ragona, 35 anni della Brianza e Roberto Nardello di vent’anni più anziano originario di Arcisate.

Ieri il giudice di Varese ha con rito abbreviato comminato una pena di un anno e 4 mesi contro la richiesta più tenue del pubblico ministero. Una condanna che si somma alla carcerazione che i due stavano scontando per una serie di rapine e furti avvenute anni fa in Valceresio: in un caso in una struttura per anziani, nell’altro il furto di alcuni attrezzi da giardino nella rimessa di una parrocchia.