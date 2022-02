Auto ribaltata a Gallarate, intervengono i Vigili del fuoco e l’elisoccorso

(foto di Massimiliano Banda) – Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda mattinata di sabato 26 febbraio a Gallarate, per un incidente tra due auto che ha provocato il ribaltamento di una delle due vetture.

L’incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno in via Paganini, quasi all’incrocio con via Aosta 3, nella zona di largo Beethoven.

Sul posto oltre ai soccorsi medici, anche i Vigili del fuoco che hanno collaborato con i sanitari per il soccorso delle persone coinvolte e bloccate nell’auto ribaltata, i Carabinieri e a Polizia locale di Gallarate.

Coinvolte nell’incidente tre persone: due ragazze di 15 e 16 anni e una donna di 51 anni, la madre delle ragazze, che sono rimaste bloccate nell’auto, una Fiat Idea. Illeso il conducente dell’altra auto, che è stato comunque visitato in Pronto soccorso.

I sanitari hanno chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato una delle ragazze ferite all’Ospedale di Circolo di Varese, in codice giallo.

Codice giallo anche per la mamma e per l’altra ragazza ricoverate in ospedale.

Il luogo dell’incidente, in via Aosta a Gallarate