Cade da una scala in una ditta di Solbiate Olona: grave un uomo di 71 anni

È caduto da una scala ed è rimasto a terra. Intervento del 118 questa mattina, attorno alle 10.30, nella ditta Turconi in via per Fagnano a Solbiate Olona dove un uomo di 71 anni è caduto da un’altezza di 5 gradini riportando un trauma cranico commotivo.

I soccorritori, intervenuti con ambulanza e automatica, hanno trasportato l’uomo all’ospedale di Varese in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Ats Insubria che si occupano di sicurezza su lavoro.