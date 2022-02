A Cantello una domenica al mese senza auto in via Baj

Una domenica al mese per vivere l’area verde di via Baj senza la preoccupazione delle auto.

La proposta dell’Amministrazione comunale prenderà il via domenica prossima, 27 febbraio, e sarà ripetuta una volta al mese: per tutta la giornata – dalle 10 alle 19 – il tratto di via Cesare Baj compreso nell’area verde comunale (nella foto), sarà vietata alle auto. Le giornate di chiusura programmate saranno poi il 20 marzo, il 10 aprile e l’8 maggio in concomitanza con la “Caminada tra i spargeer” (in questo caso la chiusura al traffico inizierà alle 8). L’ingresso sarà consentito sino alle residenze della Cascina Filomena.

«E’ un’idea nata dal desiderio di restituire ai cantellesi la possibilità di utilizzare l’area verde in serenità, soprattutto con i propri bimbi, durante le giornate festive, in sicurezza e senza il pericolo derivante dal transito delle auto – spiega il sindaco Chiara Catella – E’ ancora vivo il clamoroso successo della giornata dedicata ai mercatini di Natale, in cui tutti gli spazi erano finalmente per le persone e non per gli autoveicoli».

Le iniziative che riguarderanno la vivibilità del parco Grande Casa non sono ancora finite, anticipa il sindaco: «Presto ci sarà un’altra importante e bella novità a cui stiamo ancora lavorando. La comunicheremo non appena avremo l’ufficialità degli atti».