Canton Ticino in festa, oro per Lara Gut-Behrami alle Olimpiadi

Festa per gli sportivi e i tifosi del Canton Ticino: nella notte di oggi – tra giovedì 10 e venerdì 11 febbraio – la sciatrice Lara Gut-Behrami si è laureata campionessa olimpica di sci alpino nella specialità del Supergigante.

Una vittoria che fa entrare definitivamente la 30enne nata a Sorengo nell’olimpo degli sport invernali: Lara Gut-Behrami (da anni ha adottato il doppio cognome aggiungendo quello del marito Valon, calciatore ex Lazio) aveva già vinto due ori mondiali e una coppa del mondo assoluta ma ai Giochi era ferma a un bronzo vinto a Sochi nel 2014.

A Pechino però, Gut-Behrami ha prima vinto il bronzo in gigante e quindi conquistato l’agognato titolo olimpico in una gara che ha visto la prova deludente dell’Italia, con Federica Brignone – una delle grandi favorite – solo settima, seguita da Elena Curtoni (10a), Marta Bassino (17a) e Francesca Marsaglia (22a).

Lara Gut è cresciuta a Comano, ha madre italiana, ha iniziato a sciare ad Airolo ed è una tifosa dell’Ambrì Piotta. Sugli sci è una predestinata: la prima vittoria in Coppa del Mondo è arrivata nel 2008 a Sankt Moritz (in SuperG), non ancora 17enne. Nel “circo bianco” ha ottenuto ben 34 successi oltre alla Coppa assoluta 2016 e tre coppe di specialità in SuperG.