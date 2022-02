Doppio bronzo per l’Italia: Ghiotto nel pattinaggio e Wierer nel biathlon

Mattinata tinta di bronzo per la spedizione italiana ai Giochi Olimpici di Pechino: dopo la delusione notturna nel SuperG femminile (settima Brignone, vittoria della ticinese Gut-Behrami) gli azzurri hanno colto due ottimi terzi posti nel giro di poco tempo.

Il primo è giunto dal pattinaggio di velocità, la stessa disciplina che aveva già portato l’argento di Francesca Lollobrigida: a salire sul podio è stato Davide Ghiotto, 28enne di Altavilla Vicentina, terzo nei 10mila metri.

Ghiotto ha coperto la distanza in 12’45″98 mentre nella sua stessa batteria lo svedese Niels van der Poel (campione del mondo in carica) ha fatto segnare il record mondiale che gli ha garantito anche l’oro olimpico. Argento all’olandese Roest, davanti all’azzurro per un secondo e mezzo.

Poco dopo, sulla pista del biathlon, si è concretizzata invece la medaglia di Dorothea Wierer: l’altoatesina di Brunico è stata autrice di una grande gara nella specialità dello sprint. Nessun errore al tiro (e grande rapidità) e buona velocità sugli sci hanno consentito a Wierer di concludere alle spalle solo della imprendibile norvegese Marte Roesieland e alla svedese Elvira Oeberg.

Quella colta a Pechino è la terza medaglia di bronzo vinta da Wierer ai Giochi: in precedenza la 31enne aveva ottenuto lo stesso piazzamento a Sochi e a Pyeongchang sempre nella staffetta mista. Ma le sue Olimpiadi non terminano certo qui.

MEDAGLIERE ITALIA all’11 febbraio

ORO (2)

– Arianna Fontana (short track – 500 m)

– Stefania Constantini – Amos Mosaner (curling doppio misto)

ARGENTO (4)

– Francesca Lollobrigida (pattinaggio velocità – 3000 m)

– Staffetta mista (short track)

– Federica Brignone (sci alpino – slalom gigante)

– Federico Pellegrino (sci nordico – sprint)

BRONZO (4)

– Dominik Fischnaller (slittino – singolo)

– Omar Visintin (snowboard – snowboardcross)

– Davide Ghiotto (pattinaggio velocità – 10000 m)

– Dorothea Wierer (biathlon – sprint)