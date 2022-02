Olimpiadi, incredibile argento di Sofia Goggia in discesa. Bronzo per Delago

La discesa libera femminile porta due medaglie alla spedizione olimpica dell’Italia: Sofia Goggia ottiene quella d’argento mentre Nadia Delago centra il bronzo, entrambe alle spalle della svizzera Corinne Suter. (foto Coni.it)

Un risultato straordinario quello delle azzurre: Goggia, in particolare, è arrivata a Pechino con un programma stravolto dal serio infortunio al ginocchio sinistro (distorsione, parziale lesione del crociato e microfrattura del perone) patito appena 23 giorni fa in Coppa del Mondo a Cortina.

La bergamasca, che pochi giorni fa era incerta sulla partecipazione alla gara olimpica di cui era campionessa in carica, ha inventato una discesa notevole e si è insediata per qualche minuto in vetta alla classifica davanti proprio a Nadia Delago e a Elena Curtoni, quinta alla fine. Suter però è riuscita a battere le azzurre con appena 16 centesimi di vantaggio su Goggia. Delago è stata a sua volta autrice di un’impresa: terza alle olimpiadi prima di ottenere un podio in Coppa del Mondo.

La sorella Nicole ha invece chiuso 11a. Mai due italiane erano andate a medaglia nella stessa gara olimpica di discesa libera: l’unico precedente nello sci alpino era stato il SuperG di Salt Lake City nel 2002 con Ceccarelli oro e Putzer bronzo. Le due medaglie conquistate da Goggia e Delago portano a 13 il totale per l’Italia che ha due ori, sei argenti e cinque bronzi.