Castellanza spegne due monumenti per protestare contro il caro bollette

Luci spente questa sera a Palazzo Brambilla e all’Arco dei Platani per protesta contro il caro bollette. Raccogliendo l’invito del Presidente dell’Anci, Antonio Decaro, in merito all’emergenza causata dall’aumento dei costi dell’energia il Comune di Castellanza ha aderito all’iniziativa promossa per oggi, giovedì 10 febbraio, di una protesta simbolica spegnendo l’illuminazione di un edificio rappresentativo o di un luogo significativo per la comunità.

Il Comune di Castellanza questa sera alle 20 spegnerà luci del Palazzo Comunale e dell’Arco dei Platani.