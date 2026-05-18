Benessere digitale e uso consapevole della tecnologia: una serata pubblica a Castellanza
Il riassunto della notizia: Come influiscono smartphone, notifiche e social media sulla mente e sulle relazioni quotidiane? Se ne parlerà mercoledì 20 maggio alle ore 21:00 presso la Biblioteca Civica di Castellanza. L'incontro, condotto dalla psicologa Monica Bormetti , è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza
Smartphone, social media e notifiche continue fanno ormai parte della quotidianità, ma quale impatto hanno sul modo di pensare, sentire e relazionarsi? Per rispondere a questa domanda e offrire strumenti utili a sviluppare un uso più consapevole dei dispositivi, l’Associazione culturale Il Filo, in collaborazione con l’associazione Area Giovani, ha organizzato l’incontro pubblico dal titolo “Benessere digitale”.
L’appuntamento è fissato per mercoledì 20 maggio alle ore 21:00 presso la Biblioteca Civica di Castellanza, in Piazza Castegnate. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Castellanza e del sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate e della Cartoleria Dal Monti , è a ingresso libero e gratuito, senza limiti di età. I temi al centro dell’incontroLa serata si rivolge trasversalmente a giovani, genitori e adulti interessati a comprendere meglio le dinamiche che regolano il rapporto con le piattaforme digitali.
Durante l’evento verranno analizzati i meccanismi psicologici legati all’uso della tecnologia, come lo scrolling infinito, l’effetto dei sistemi di notifica, il ruolo della dopamina e i bias cognitivi. Si parlerà inoltre delle conseguenze del multitasking sull’attenzione e delle ripercussioni della connessione perenne su memoria, creatività e qualità del sonno. Oltre all’analisi dei rischi e dei meccanismi che possono ingenerare dipendenza , lo spazio formativo proporrà diverse strategie pratiche di disconnessione intenzionale, tecniche per la gestione dell’attenzione ed esercizi guidati per valutare il proprio bilancio digitale.
La relatrice
A guidare i partecipanti nel percorso sarà Monica Bormetti, psicologa ed esperta in benessere digitale, oltre che fondatrice della piattaforma “Smart Break – Digital Wellbeing & Balance”. Da tempo impegnata nello studio degli effetti del digitale su emozioni e comportamenti, Bormetti collabora con istituti scolastici, aziende e organizzazioni promuovendo un approccio che unisce psicologia, neuroscienze e pratiche di mindfulness applicate all’ambiente digitale.
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare gli organizzatori via email all’indirizzo associazioneilfilo@gmail.com oppure al numero di telefono 327 1212276.
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