Ciclabile di Ispra, sparisce la fila di cartelli blu

La lunga fila di cartelli blu sulla pista ciclopedonale lungo via Varese (in zona Cascine) a Ispra che aveva fatto così tanto discutere è scomparsa. La segnaletica che indicava l’interrompersi del tratto riservato a pedoni e biciclette in prossimità degli ingressi delle abitazioni venerdì 25 febbraio è stata rimossa.

I cartelli erano stati al centro di polemiche da parte di diversi cittadini, che criticavano l’opera sia dal punto di vista estetico, che da quello della sicurezza.

Sebbene alcune persone attraverso i social abbiano già fatto sapere di sentirsi sollevati per la rimozione dei cartelli, per altri resta invece il timore che ora il tratto sia diventato ancora più rischioso per ciclisti, pedoni e i residenti che per entrare e uscire in auto dalle loro abitazioni devono attraversare la ciclopedonale.