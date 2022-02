Coda in autostrada tra Busto e Gallarate per “materiali dispersi”

Coda in autostrada A8 tra Busto Arsizio e Gallarate, in direzione Varese/Gravellona Toce/Genova.

Autostrade per l’Italia segnala problemi per “materiali dispersi”, mentre segnalazioni alla redazione parlano più nello specifico di un albero caduto sulla sede e che impedisce il transito su due corsie su tre.

Ulteriori verifiche sono in corso.

I vigili del fuoco sono impegnati in queste ore in decine di interventi per il vento forte su tutta la provincia di Varese, tra incendi, problemi agli edifici e alberi caduti, dal Lago Maggiore fino al Saronnese.

(Articolo aggiornato alle ore 13.05 di lunedì 7 febbraio 2022)