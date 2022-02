A Laveno Mombello il vento scoperchia una scuola e danneggia il centro tamponi

Laveno Mombello flagellata dal forte vento che si è abbattuto con raffiche fino a 90 chilometri orari nella zona di via XXV Aprile dove parte della scuola primaria Scotti è stata scoperchiata.

Galleria fotografica I danni del vento a Laveno Mombello 4 di 13

In tutto sono tre le classi che sono state allontanate dall’edificio per precauzione: il rischio è che la copertura metallica potesse infrangere i vetri delle finestre.

Non ci sono stati feriti e gli studenti sono stati ospitati in altre classi della scuola, in passato già al centro di problemi sempre per il forte vento che aveva causato danni più limitati.

Sul posto è arrivata subito la protezione civile comunale con una decina di volontari che hanno circoscritto la zona e coadiuvato i vigili del fuoco arrivati con l’autoscala.

Alcuni mezzi del Comune hanno sgomberato la strada dalle lamiere della copertura.

Il vento ha colpito pesantemente la zona e altri danni importanti si sono verificati alla vicina tensostruttura allestita come centro tamponi sempre nella zona del campo sportivo (che peraltro avrebbe aperto alle 14.30 di oggi): il sindaco in concerto con le autorità sanitarie ha disposto la chiusura del centro.

Anche qui super lavoro di protezione civile e vigili del fuoco: la tensostruttura metallica è rimasta lesionata e pesanti i danni per diversi computer andati distrutti.

Asst Sette Laghi in una nota ha fatto sapere che: “A causa del forte vento di questa mattina è stato opportuno sospendere nuovamente l’attività del centro tamponi drive through di Laveno Mombello.

Tutti coloro che hanno un appuntamento per sottoporsi a tampone a Laveno Mombello, quindi, sono invitati con una comunicazione ad hoc a raggiungere il Centro Tamponi dell’Ospedale di Circolo in viale Borri 57″.