I Delfini Birichini piangono la scomparsa di Antonio Quadri, l’infaticabile presidente

( nella foto il gruppo con Elis Ferraccini)

La comunità dei Delfini Birichini piange l’improvvisa scomparsa di Antonio Quadri, morto domenica scorsa.

Antonio era l’anima di questo gruppo di mutuo aiuto nato 17 anni fa al termine di un percorso di inserimento nel mondo del lavoro per persone con disagio psichico. «Era il terzo corso e le persone avevano creato un gruppo molto unito. Il lavoro non arrivò, ma l’amicizia nata nelle aule di Enaip fece nascere l’associazione Delfini Birichini». A parlare è Franca Masera che di quel corso era una dei docenti e che favorì la nascita del gruppo.

È lei oggi che ricorda la figura di Antonio Quadri «Un uomo generoso, responsabile, una vera colonna di un gruppo che dal 2005 ha continuato a crescere, costruendo legami unici ma anche esperienze culturali di valore – ricorda la vicepresidente – Hanno seguito corsi di scrittura creativa, collaborato con personaggi come Elis Ferracini. Sono stati invitati a diverse manifestazioni culturali sia in provincia che in altre città».

Nella sede di via Magenta, messa a disposizione dal Comune di Busto Arsizio, gli associati si trovavano tutti i giorni, poi, con il lock down, quegli incontri in presenza si sono trasferiti su whataspp: « hanno continuato a lavorare, confrontarsi e divertirsi insieme. In questi due anni, abbiamo” viaggiato” per l’Africa, l’America, l’Europa conoscendo e approfondendo vari aspetti di ogni paese: sociale, culturale, geografico. Tutto il lavoro di ricerca e rielaborazione è stato raccolto in un nuovo libretto che abbiamo autoprodotto “Un viaggio fantastico attraverso il mondo, nei panni dell’animale che vorremmo essere”. Ciascuno di noi era un animale, quello preferito, e insieme abbiamo percorso chilometri immaginari».

Ora la comunità è smarrita ma pronta a legarsi ancora di più per continuare senza Antonio: « Antonio era un uomo forte. Aveva sconfitto anche il Covid dopo tre settimane di ricovero. Forse la voglia di rimettersi in gioco, di ricominciare le mille attività dell’associazione hanno appesantito il suo cuore un po’ malandato. È una perdita che faremo fatica ad accettare ma sono certa che tutti vorranno onorare al meglio la sua memoria e ne usciremo ancora più uniti di prima».

I funerali di Antonio Quadri si terranno a Magnago, nella chiesa parrocchiale, il prossimo giovedì 24 febbraio alle 14.15.

La famiglia ha chiesto di non portare fiori ma di devolvere un’offerta all’associazione. Le donazioni potranno essere effettuate al conto dei Delfini Birichini alla Popolare Sondrio, filiale di Piazza Trento e Trieste 10 a Busto Arsizio. IBAN 39S0569622800000020261X65