Esplode una cabina elettrica a Somma Lombardo, black out in centro città

Una cabina elettrica è “esplosa” intorno alle 9 e mezza di lunedì 21 febbraio in zona Castello, il centro di Somma Lombardo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Somma Lombardo e Busto Arsizio.

Lo scoppio, avvenuto all’interno della cabina di un condominio e limitato al suo interno, non ha provocato particolari danni. Il 118 ha inviato sul posto anche una ambulanza per ragioni precauzionali (foto dal gruppo facebook Cambiamo Somma).

Gravi sono stati i danni sull’erogazione dell’energia elettrica in tutta la zona: sono stati segnalati infatti molti edifici in black out. Alle 11 del mattina Enel Distribuzione segnala 257 clienti disconnessi dalla rete elettrica.