Francesca Brianza soddisfatta dell’arrivo della banda ultra larga nel Pianbosco

Nelle zone del Pianbosco arriverà il sistema FWA. La notizia che la tecnologia wireless per una connessione a banda ultra-larga è salutata con favore da Francesca Brianza, vicepresidente del Consiglio Regionale che ha seguito attentamente la vicenda.

Alla soluzione si giunge dopo la petizione e la raccolta firme portata avanti da un gruppo di cittadini residenti in determinate zone di Pianbosco non servite dalla connessione ad Internet veloce tramite fibra ottica.

«Questa è un’ottima notizia – commenta la venegonese Brianza -. Speriamo vivamente che questa soluzione possa risultare efficace a risolutiva per tutti i cittadini. Abbiamo raccolto le segnalazioni di molti utenti che abitano a Pianbosco e preso atto delle rispettive problematiche. Oggi essere connessi alla rete è un diritto imprescindibile di ogni cittadino che può così lavorare, anche in smart working, e fruire di molteplici servizi. Ora, attendiamo un riscontro da parte degli utenti che mi auguro essere positivo. Continuiamo a monitorare la situazione per intervenire se necessario e risolvere altre eventuali criticità».