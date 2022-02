Friggitrice in fiamme in un negozio di alimentati a Germignaga

Per cause in corso di accertamento, nella mattinata di giovedì 3 febbraio, in un punto vendita di alimentari di via Volta a Germignaga si è verificato l’incendio di una friggitrice.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per soccorrere due persone.

I due dipendenti del supermercato sono stati trasportati in ospedale per accertamenti ma non hanno riportato gravi ferite.