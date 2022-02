Gavirate contro la guerra: il consigliere Zocchi invita a manifestare per la pace

Contro la guerra in Ucraina il consigliere Roberto Zocchi invita la popolazione di Gavirate a una manifestazione nel nome della pace.

« L’appuntamento è per mercoledì 2 marzo alle 19 presso il monumento ai caduti in Gavirate – spiega il consigliere comunale – sarà un momento di incontro, raccoglimento e riflessione sui tragici eventi che stanno colpendo la Popolazione Ucraina. Si invitano pertanto tutti i cittadini e le cittadine che volessero unirsi a partecipare per rappresentare un piccolo ma importante segno di vicinanza e fratellanza al popolo Ucraino.

Sarebbe bello che chi ne avesse possibilità portasse una di queste bandiere: italiana, ucraina o della Pace.

Nella speranza che questa barbarie termini al più presto, dando a tutti il mio più caloroso arrivederci a mercoledì, saluto con una citazione di un celebre “Gaviratese”

Ci sono cose da non fare mai,

né di giorno né di notte,

né per mare né per terra:

per esempio, la guerra»

Alla manifestazione è stata invitata anche il sindaco Silvana Alberio, fa sapere Zocchi che ha già raccolto l’adesione di alcune associazioni.