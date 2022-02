A Gazzada Schianno un consiglio comunale “segreto” per parlare delle indagini su sindaco e assessori e di Coinger

Un consiglio comunale in seduta straordinaria e a porte chiuse per parlare delle indagini che coinvolgono la giunta di Gazzada Schianno, ma anche degli aggiornamenti dopo il recesso da Coinger come richiesto dai consiglieri dell’opposizione Minonzio, Maffiolini, Frattini, Crugliano e Bosco.

Il consiglio si terrà venerdì 11 febbraio alle ore 21 nella sala consiliare di via Matteotti. A riferirlo i consiglieri comunali di minoranza che hanno ricevuto la convocazione: «Possiamo capire che il consiglio sia in seduta segreta per quanto riguarda il punto sulle indagini ancora in corso da parte della procura di Varese per l’asfaltatura della via Leonardo Da Vinci e che vede coinvolti il sindaco Paolo Trevisan, la sua vice Anna Elisabetta Lavorgna e l’assessora Michela De Carli, ma non capiamo invece perché si debba discutere a porte chiuse di quel che accadrà dopo il recesso da Coinger- dice Stefano Frattini, del gruppo Lega e Indipendenti -. La questione della raccolta rifiuti riguarda tutti i cittadini di Gazzada Schianno che hanno il diritto di sapere come si evolveranno le cose e cosa succederà quando finirà il periodo di gestione di Iseda».

«Abbiamo chiesto che il secondo punto venga stralciato – aggiunge Francesco Bosco di “Insieme si può”- Il primo punto è delicato e va benissimo che venga affrontato in seduta segreta, ma il secondo no. Speriamo il sindaco accolga la nostra richiesta».

«Quel che deve essere chiaro è che a noi non interessa entrare nel merito delle indagini della procura – conclude Frattini – Ci interessa invece il piano politico: vogliamo capire se questa giunta ha ancora la forza e le competenze per andare avanti a governare il paese»